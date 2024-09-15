«Арсенал» 5 дерби подряд не проигрывает «Тоттенхэму». У «канониров» 4 победы и ничья

«Арсенал» не уступает «Тоттенхэму» в пяти дерби подряд.

Сегодня команда Микеля Артеты одержала победу над «шпорами» со счетом 1:0 в рамках 4-го тура АПЛ.

Ранее «канониры» еще трижды выигрывали в чемпионате Англии, а одно из последних пяти противостояний лондонцев окончилось вничью.

В последний раз «Тоттенхэм» побеждал в мае 2022 года – 3:0.

После четырех матчей в АПЛ «Арсенал » занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Тоттенхэм » с 4 очками на данный момент находится на 13-м месте.