«Арсенал» 5 дерби подряд не проигрывает «Тоттенхэму». У «канониров» 4 победы и ничья
«Арсенал» не уступает «Тоттенхэму» в пяти дерби подряд.
Сегодня команда Микеля Артеты одержала победу над «шпорами» со счетом 1:0 в рамках 4-го тура АПЛ.
Ранее «канониры» еще трижды выигрывали в чемпионате Англии, а одно из последних пяти противостояний лондонцев окончилось вничью.
В последний раз «Тоттенхэм» побеждал в мае 2022 года – 3:0.
После четырех матчей в АПЛ «Арсенал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Тоттенхэм» с 4 очками на данный момент находится на 13-м месте.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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