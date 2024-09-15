Угальде забил 5 голов в 8 турах Мир РПЛ. Опережает форварда «Спартака» только Глушенков с 7 мячами
Манфред Угальде забил впервые за месяц.
Нападающий «Спартака» открыл счет на 20-й минуте игры с махачкалинским «Динамо», пробив головой после передачи Хесуса Медины.
У костариканца 5 голов в 8 турах чемпионата России. Больше него забил только Максим Глушенков из «Зенита» – 7 мячей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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