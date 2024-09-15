Угальде забил 5 голов в 8 турах Мир РПЛ. Опережает форварда «Спартака» только Глушенков с 7 мячами

Манфред Угальде забил впервые за месяц.

Нападающий «Спартака » открыл счет на 20-й минуте игры с махачкалинским «Динамо », пробив головой после передачи Хесуса Медины .

У костариканца 5 голов в 8 турах чемпионата России. Больше него забил только Максим Глушенков из «Зенита» – 7 мячей.

Подробно со статистикой Угальде можно ознакомиться здесь .