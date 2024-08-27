Георгий Черданцев: «Такого солидного «Спартака» давно не видел, 0:0 с «Зенитом» при Абаскале ни в какое сравнение не идет. Угальде хорош против нижней семерки, а когда выходят Нино и Эракович...»

Георгий Черданцев высоко оценил выступления «Спартака».

«Такого солидного « » давно не видел. Я комментировал те 0:0 с весной, и тот матч не идет ни в какое сравнение с тем, во что команда играла на этот раз.

Гораздо более внятная и понятная история с балансом, который уже есть, хотя только конец августа. Хочется сказать, что со Станковичем «Спартак» угадал, но все может измениться за 1-2 неудачных матча.

– хороший, но хороший с командами из нижней семерки. А когда против тебя защитники уровня или и есть ситуации в игре, когда надо грузить, добавлять… С игры не навешивали, только со стандартов», – сказал комментатор «Матч ТВ».