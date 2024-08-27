Георгий Черданцев: «Такого солидного «Спартака» давно не видел, 0:0 с «Зенитом» при Абаскале ни в какое сравнение не идет. Угальде хорош против нижней семерки, а когда выходят Нино и Эракович...»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Георгий Черданцев Нино Мота Страхиня Эракович Манфред Угальде Гильермо Абаскаль Футбол

Георгий Черданцев высоко оценил выступления «Спартака».

«Такого солидного «Спартака» давно не видел. Я комментировал те 0:0 с Абаскалем весной, и тот матч не идет ни в какое сравнение с тем, во что команда играла на этот раз.

Гораздо более внятная и понятная история с балансом, который уже есть, хотя только конец августа. Хочется сказать, что со Станковичем «Спартак» угадал, но все может измениться за 1-2 неудачных матча.

Угальде – хороший, но хороший с командами из нижней семерки. А когда против тебя защитники уровня Нино или Эраковича и есть ситуации в игре, когда надо грузить, добавлять… С игры не навешивали, только со стандартов», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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16 комментариев
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Жор, ты дурак? Угальде должен замыкать навесы? Хотя зачем я спрашиваю...
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Ну, все. Считай, Спартак поплыл после таких Жориных заявлений
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Отними у него уже микрофон
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О, экспертное мнение подъехало
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Это не СМ солидный. Это Зенит в яме сейчас.
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Фильм"Серёжа"."Дядя Петя ты дурак".
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Так ждал этого комментария, спасибо, Георгий!
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Такой солидной Махачкалы давно не видел...
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При Абаскале была и победа 3:0 над Зенитом (пусть и в кубке). Память у людей короткая. Не говоря уж о том, что сначала Абаскаля так же привозносили, а потом вдруг стали с гомном смешивать.
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Ответ RUS_
Это не СМ солидный. Это Зенит в яме сейчас.
И то, и то.
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Все приговор
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Спартак чутка перехваливают. Игры в атаке как таковой нет. И против Зенита ее тоже не было. Но держали линию прессинга хорошо, правда частенько за счет фолов
Просто Зенит объективно на спаде последние недели
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Ой, а жора не забыл, что говорил про станковича до начала чемпа?
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