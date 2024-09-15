Лапорта пошутил о пенальти «Реала», отвечая на комплимент журналиста о внешнем виде: «Это чтобы «Барсе» дали 11-метровый. В Сан-Себастьяне их было даже два»

Жоан Лапорта иронично прокомментировал победу «Реала» в матче с «Сосьедадом».

Напомним, вчера «Реал Мадрид » одержал выездную победу в Сан-Себастьяне (2:0), забив оба гола с пенальти.

Президент «Барселоны» встретился с представителями руководства «Жироны» на торжественном обеде перед сегодняшним матчем команд в Ла Лиге . Перед мероприятием Лапорта пообщался с журналистами.

– Какая элегантность!

– Это чтобы [в пользу «Барселоны»] назначили пенальти.

– Вы считаете, судейство [в матче «Реала»] было справедливым?

– Поэтому я и говорю: поставьте нам пенальти. Там их было даже два, – сказал Лапорта.