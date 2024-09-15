Лапорта пошутил о пенальти «Реала», отвечая на комплимент журналиста о внешнем виде: «Это чтобы «Барсе» дали 11-метровый. В Сан-Себастьяне их было даже два»
Жоан Лапорта иронично прокомментировал победу «Реала» в матче с «Сосьедадом».
Напомним, вчера «Реал Мадрид» одержал выездную победу в Сан-Себастьяне (2:0), забив оба гола с пенальти.
Президент «Барселоны» встретился с представителями руководства «Жироны» на торжественном обеде перед сегодняшним матчем команд в Ла Лиге. Перед мероприятием Лапорта пообщался с журналистами.
– Какая элегантность!
– Это чтобы [в пользу «Барселоны»] назначили пенальти.
– Вы считаете, судейство [в матче «Реала»] было справедливым?
– Поэтому я и говорю: поставьте нам пенальти. Там их было даже два, – сказал Лапорта.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
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