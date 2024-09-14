Карвахаль об отрыве «Барселоны»: «Прошло всего четыре тура. Календарь становится плотнее, матчи напряженнее, они наверняка где-то потеряют очки»
Дани Карвахаль ожидает, что «Барселона» рано или поздно начнет терять очки.
Каталонцы выиграли все 4 матча на старте сезона и лидируют в турнирной таблице Ла Лиги с 12 очками. Отставание «Реала» составляет 4 балла.
«Прошло всего четыре тура, это длинная гонка. Сейчас календарь становится плотнее, матчи более напряженными, они наверняка где-то потеряют очки», – сказал защитник «Реала».
Карвахаль о Винисиусе и Мбаппе: «Им нравится смещаться на левый фланг. Чтобы они сыгрались нужно время, главное – найти баланс, и скоро это произойдет»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
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