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  • Алип про 1:0 с ЦСКА: «Семак сказал, что сыграли очень плохо. Концовка получилась нервной, соперник давил. Но три очка есть, идем дальше»
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Алип про 1:0 с ЦСКА: «Семак сказал, что сыграли очень плохо. Концовка получилась нервной, соперник давил. Но три очка есть, идем дальше»

Нуралы Алип высказался о победе над ЦСКА (1:0) в 8-м туре Мир АПЛ.

Нуралы, «Зенит» увозит из Москвы три очка. Поздравляем вас! Что скажете об игре?

– Игра не самая лучшая, но мы получили три очка, идем дальше.

По игре что могу сказать… В первом тайме играли более или менее неплохо после забитого мяча, во втором начали нормально, но после 60-й минуты стали проще играть, выбивать вперед. Из-за этого соперник воспользовался контролем мяча и давил, концовка получилась нервной. – Одна из самых тяжелых побед на вашей памяти?

– Наверное, можно и так сказать. По качеству игры сегодня не очень, даже Сергей Богданович это отметил – он сказал, что сыграли очень плохо. Но три очка есть, едем домой, – сказал защитник «Зенита» в интервью после матча.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Зенита»
logoЦСКА
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoНуралы Алип
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