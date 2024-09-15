Алип про 1:0 с ЦСКА: «Семак сказал, что сыграли очень плохо. Концовка получилась нервной, соперник давил. Но три очка есть, идем дальше»

Нуралы Алип высказался о победе над ЦСКА (1:0) в 8-м туре Мир АПЛ.

– Нуралы, «Зенит» увозит из Москвы три очка. Поздравляем вас! Что скажете об игре?

– Игра не самая лучшая, но мы получили три очка, идем дальше.

По игре что могу сказать… В первом тайме играли более или менее неплохо после забитого мяча, во втором начали нормально, но после 60-й минуты стали проще играть, выбивать вперед. Из-за этого соперник воспользовался контролем мяча и давил, концовка получилась нервной. – Одна из самых тяжелых побед на вашей памяти?

– Наверное, можно и так сказать. По качеству игры сегодня не очень, даже Сергей Богданович это отметил – он сказал, что сыграли очень плохо. Но три очка есть, едем домой, – сказал защитник «Зенита » в интервью после матча.