Алип про 1:0 с ЦСКА: «Семак сказал, что сыграли очень плохо. Концовка получилась нервной, соперник давил. Но три очка есть, идем дальше»
Нуралы Алип высказался о победе над ЦСКА (1:0) в 8-м туре Мир АПЛ.
– Нуралы, «Зенит» увозит из Москвы три очка. Поздравляем вас! Что скажете об игре?
– Игра не самая лучшая, но мы получили три очка, идем дальше.
По игре что могу сказать… В первом тайме играли более или менее неплохо после забитого мяча, во втором начали нормально, но после 60-й минуты стали проще играть, выбивать вперед. Из-за этого соперник воспользовался контролем мяча и давил, концовка получилась нервной. – Одна из самых тяжелых побед на вашей памяти?
– Наверное, можно и так сказать. По качеству игры сегодня не очень, даже Сергей Богданович это отметил – он сказал, что сыграли очень плохо. Но три очка есть, едем домой, – сказал защитник «Зенита» в интервью после матча.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Зенита»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости