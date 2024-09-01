«Милан» не оштрафует Тео и Леау за пропуск установки Фонсеки во время водопоя

«Милан» не оштрафует Тео Эрнандеса и Рафаэла Леау.

«Милан» в 3-м туре Серии А сыграл вничью с «Лацио» в гостях (2:2). Леау и Тео начали игру на скамейке запасных. Игроки вышли на поле на 70-й минуте и спустя 30 секунд совместно поучаствовали во втором голе команды.

После празднования гола матч был остановлен на водопой. В этот момент главный тренер «Милана» Паулу Фонсека давал игрокам тактическую установку, однако Леау и Тео Эрнандес не присоединились к партнерам.

Вместо этого игроки остались на противоположном фланге, ожидая возобновления игры.

После матча Тео заявил, что они вышли две минуты назад и не нуждались в паузе. Футболист также отметил, что их поведение не было направлено против команды или тренера. Стало также известно, что «Милан» не будет штрафовать Эрнандеса и Леау.