«Милан» не оштрафует Тео и Леау за пропуск установки Фонсеки во время водопоя

Теги Милан Лацио серия А Италия Паулу Фонсека Тео Эрнандес Рафаэл Леау Футбол

«Милан» не оштрафует Тео Эрнандеса и Рафаэла Леау.

«Милан» в 3-м туре Серии А сыграл вничью с «Лацио» в гостях (2:2). Леау и Тео начали игру на скамейке запасных. Игроки вышли на поле на 70-й минуте и спустя 30 секунд совместно поучаствовали во втором голе команды. 

После празднования гола матч был остановлен на водопой. В этот момент главный тренер «Милана» Паулу Фонсека давал игрокам тактическую установку, однако Леау и Тео Эрнандес не присоединились к партнерам.

Вместо этого игроки остались на противоположном фланге, ожидая возобновления игры.

После матча Тео заявил, что они вышли две минуты назад и не нуждались в паузе. Футболист также отметил, что их поведение не было направлено против команды или тренера. Стало также известно, что «Милан» не будет штрафовать Эрнандеса и Леау. 

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4 комментария
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Понимают, что установки Фонсеки слушать это значит сделать еще хуже для команды
+14
-1
+13
Как я понял первый шаг к отставке Фонсеки сделан
+10
-1
+9
Так и не понял,если они вышли 2 минуты назад зачем им бежать к тренеру на другую часть поля?
+5
0
+5
Ответ madaev
Понимают, что установки Фонсеки слушать это значит сделать еще хуже для команды
😂 Пускай Роялы Феофаны слушают, вместе они сила
+3
0
+3
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