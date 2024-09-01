Леау и Тео проигнорировали установку Фонсеки во время водопоя. Игроки «Милана» остались на другой стороне поля

Теги Милан Лацио серия А Италия Паулу Фонсека Тео Эрнандес Рафаэл Леау Футбол

Рафаэл Леау и Тео Эрнандес не подошли к партнерам во время паузы на водопой.

«Милан» в 3-м туре Серии А сыграл вничью с «Лацио» в гостях (2:2).

Леау и Тео начали игру на скамейке запасных. Игроки вышли на поле на 70-й минуте и спустя 30 секунд совместно поучаствовали во втором голе команды. 

После празднования гола матч был остановлен на водопой. В этот момент главный тренер «Милана» Паулу Фонсека давал игрокам тактическую установку, однако Леау и Тео Эрнандес не присоединились к партнерам.

Вместо этого игроки остались на противоположном фланге, ожидая возобновления игры.

Фото: кадр из трансляции

4 комментария
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Ответ Очки Дани Алвеса
Блэт ну раздувают из мухи слона. Они ж на своем фланге просто остались, чтобы через все поле не ползти.
Там ещё проще. Они только вышли 2 минуты назад на поле
+16
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+16
Блэт ну раздувают из мухи слона. Они ж на своем фланге просто остались, чтобы через все поле не ползти.
+6
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+6
Ну выглядит и правда странно.
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