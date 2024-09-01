Леау и Тео проигнорировали установку Фонсеки во время водопоя. Игроки «Милана» остались на другой стороне поля
Рафаэл Леау и Тео Эрнандес не подошли к партнерам во время паузы на водопой.
«Милан» в 3-м туре Серии А сыграл вничью с «Лацио» в гостях (2:2).
Леау и Тео начали игру на скамейке запасных. Игроки вышли на поле на 70-й минуте и спустя 30 секунд совместно поучаствовали во втором голе команды.
После празднования гола матч был остановлен на водопой. В этот момент главный тренер «Милана» Паулу Фонсека давал игрокам тактическую установку, однако Леау и Тео Эрнандес не присоединились к партнерам.
Вместо этого игроки остались на противоположном фланге, ожидая возобновления игры.
Фото: кадр из трансляции