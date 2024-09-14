Леау пяткой ассистировал Тео на 2-й минуте игры с «Венецией» – первой после скандала с неучастием в общении с Фонсекой. Позже он заработал пенальти, забитый Абрахамом
На 2-й минуте матча 4-го тура Серии А португальский вингер пяткой сделал передачу врывавшемуся с фланга в штрафную французскому защитнику.
26-летний футболист, получив мяч, низом направил его к дальней штанге и попал в ногу голкиперу Ессе Йоронену. В результате рикошета от вратаря мяч оказался в воротах.
На 28-й минуте Леау также заработал пенальти, который был реализован Тэмми Абрахамом.
Предыдущая игра «Милана» с участием Рафаэла и Тео завершилась скандалом из-за того, что оба футболиста не стали участвовать в общении команды с главным тренером Паулу Фонсекой во время перерыва на употребление воды.
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