Леау пяткой ассистировал Тео на 2-й минуте игры с «Венецией» – первой после скандала с неучастием в общении с Фонсекой. Позже он заработал пенальти, забитый Абрахамом

Тео Эрнандес и Рафаэл Леау разыграли голевую комбинацию в игре с «Венецией».

На 2-й минуте матча 4-го тура Серии А португальский вингер пяткой сделал передачу врывавшемуся с фланга в штрафную французскому защитнику.

26-летний футболист, получив мяч, низом направил его к дальней штанге и попал в ногу голкиперу Ессе Йоронену. В результате рикошета от вратаря мяч оказался в воротах.

На 28-й минуте Леау также заработал пенальти, который был реализован Тэмми Абрахамом.

Предыдущая игра «Милана» с участием Рафаэла и Тео завершилась скандалом из-за того, что оба футболиста не стали участвовать в общении команды с главным тренером Паулу Фонсекой во время перерыва на употребление воды.

Леау и Тео проигнорировали установку Фонсеки во время водопоя. Игроки «Милана» остались на другой стороне поля

Леау и Эрнандес объяснили Златану свое поведение во время водопоя в матче с «Лацио» готовностью играть без пауз. Футболисты извинились, «Милан» их не накажет