Фонсека о Леау и Тео: «Нет никакой проблемы, я говорил с игроками, объяснил свои решения. Я не прячусь за оправданиями, когда есть проблема, я первый, кто ее признает»

Паулу Фонсека раскритиковал игру «Милана» во 2-м тайме с «Лацио».

Встреча 3-го тура Серии А завершилась вничью (2:2).

Во время паузы на водопой во 2-м тайме вышедшие на замену и проигнорировали тренерскую установку .

«Нет никакой проблемы. Я думаю, что Тео уже объяснил это прессе после игры. Не нужно создавать проблемы, потому что на этой неделе я говорил с игроками, объяснил свои решения, они их приняли и всегда были с командой. Честно говоря, я даже не смотрел, где они находились, я сосредоточился на других вещах.

Они вышли на поле всего за две минуты до этого, поэтому им не нужен был перерыв. Это не проблема, они хорошо отреагировали, когда вышли на поле. Я не прячусь за оправданиями, когда у нас есть проблема, я первый, кто признает ее, но ничего такого нет.

Я думаю, что у нас был хороший первый тайм, мы контролировали мяч. Второй был совершенно другим. Мы стали много позволять « », потому что сами перестали играть. То, что мы делали во втором тайме, полностью отличалось. Мы постоянно теряли мяч на левом фланге, это была общая тенденция.

Когда команда больше не прессингует высоко и не имеет смелости продолжать играть, мы не создаем достаточно пространства. Я понимаю, что сейчас не лучший момент, и игроки мысленно хотят избежать пропуска голов, но защита не делает нас более уверенными. Мы должны контролировать матч.

Мне не хватает полузащитника, нам хватает игры в центре поля. Мы перестали играть во втором тайме. Мы пытались строить игру от обороны через Павловича и теряли мяч в 90% случаев, потому что не было связи с полузащитниками.

Игроки думают, что, защищаясь, они находятся в безопасности, но они делают наоборот. Дело не в отсутствии характера или ответственности, дело в намерении команды, которое заключалось в том, чтобы не играть через полузащитников. Во втором тайме это была совершенно другая игра, не то, что мы планировали», – сказал главный тренер « » в интервью DAZN.