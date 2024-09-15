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«Реал» сообщил Карвахалю о желании продлить контракт, истекающий в конце сезона

«Реал» хочет продлить контракт с Даниэлем Карвахалем.

Как сообщает Marca, руководство мадридского клуба уже сообщило Карвахалю о намерении продлить с ним соглашение – в клубе считают испанца одним из лучших правых защитников мира.

Ожидается, что в скором времени агент Карвахаля проведет встречу с гендиректором Хосе Анхелем Санчесом.

Отмечается, что последующие продления контракта с 32-летним защитником будут происходить каждый сезон в соответствии с политикой «Реала» в отношении возрастных игроков.

Срок действующего соглашения Карвахаля с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона. Со статистикой испанца можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoДаниэль Карвахаль
агенты
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