Даниэль Карвахаль: «Защитникам и вратарям крайне сложно выиграть «Золотой мяч». Рад, что попал в список претендентов»
Даниэль Карвахаль считает, что защитникам и вратарям трудно выиграть «Золотой мяч».
– Как считаете, вы можете выиграть «Золотой мяч»?
– Защитникам и вратарям крайне сложно выиграть «Золотой мяч». Я рад, что попал в список [претендентов], значит, шансы есть. Посмотрим, – сказал защитник «Реала» и сборной Испании.
Трофей ему принесла невероятная игра на чемпионате мира 2006 года, когда сборная Италии завоевала золотые медали.
Кроме него лишь один защитник признавался лучшим игроком мира — Франц Беккенбауэр получал приз в 1972 и 1976 годах.
А первый и единственный вратарь который взял ЗМ это Лев Яшин, аж в далёком 1963!
Если говорить по существу, то не крайне сложно, а вообще невозможно.