Даниэль Карвахаль: «Защитникам и вратарям крайне сложно выиграть «Золотой мяч». Рад, что попал в список претендентов» 

Даниэль Карвахаль считает, что защитникам и вратарям трудно выиграть «Золотой мяч».

– Как считаете, вы можете выиграть « »?

– Защитникам и вратарям крайне сложно выиграть «Золотой мяч». Я рад, что попал в список [претендентов], значит, шансы есть. Посмотрим, – сказал защитник « » и сборной .