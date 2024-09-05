Даниэль Карвахаль: «Защитникам и вратарям крайне сложно выиграть «Золотой мяч». Рад, что попал в список претендентов» 

Теги Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Даниэль Карвахаль Футбол

Даниэль Карвахаль считает, что защитникам и вратарям трудно выиграть «Золотой мяч».

– Как считаете, вы можете выиграть «Золотой мяч»?

– Защитникам и вратарям крайне сложно выиграть «Золотой мяч». Я рад, что попал в список [претендентов], значит, шансы есть. Посмотрим, – сказал защитник «Реала» и сборной Испании.

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7 комментариев
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Карвахаль в этом сезоне точно заслужил золотой мяч. Побольше, чем в свое время модрич.
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Фабио Каннаваро — последний защитник, получивший «Золотой мяч».

Трофей ему принесла невероятная игра на чемпионате мира 2006 года, когда сборная Италии завоевала золотые медали.

Кроме него лишь один защитник признавался лучшим игроком мира — Франц Беккенбауэр получал приз в 1972 и 1976 годах.
А первый и единственный вратарь который взял ЗМ это Лев Яшин, аж в далёком 1963!
Если говорить по существу, то не крайне сложно, а вообще невозможно.
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Если Перец захочет уборщику бернабеу даже оформит Зм
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Ответ ЗлойМайор
Карвахаль в этом сезоне точно заслужил золотой мяч. Побольше, чем в свое время модрич.
Заслужил, но уж точно не поболее. ЗМ Лукиты - олицетворение всех Снейдеров, Иньест и прочих, кто ЗМ так и не получили, хотя должны были или как самый минимум заслуживали полностью. Лука взял и за себя, и за коллег по центру поля.
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Ответ xDe xDe
Заслужил, но уж точно не поболее. ЗМ Лукиты - олицетворение всех Снейдеров, Иньест и прочих, кто ЗМ так и не получили, хотя должны были или как самый минимум заслуживали полностью. Лука взял и за себя, и за коллег по центру поля.
глупость.
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Ответ ЗлойМайор
глупость.
Что именно?
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