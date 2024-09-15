Деку о Фати: «Ему 21 год, впереди вся карьера. Мы рады его возвращению в «Барсу», он может стать тем Ансу, которого мы хотим видеть»

Деку верит, что Ансу Фати сможет вернуться в лучшую форму.

«Ансу Фати – наш игрок. Мы рады его возвращению. В последние годы он часто травмировался, но ему всего 21 год, и у него впереди вся карьера.

У него хорошие шансы стать тем Ансу, которого мы хотим видеть. Все знают, на что он способен», – сказал спортивный директор «Барселоны».