Деку о Фати: «Ему 21 год, впереди вся карьера. Мы рады его возвращению в «Барсу», он может стать тем Ансу, которого мы хотим видеть»
Деку верит, что Ансу Фати сможет вернуться в лучшую форму.
«Ансу Фати – наш игрок. Мы рады его возвращению. В последние годы он часто травмировался, но ему всего 21 год, и у него впереди вся карьера.
У него хорошие шансы стать тем Ансу, которого мы хотим видеть. Все знают, на что он способен», – сказал спортивный директор «Барселоны».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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