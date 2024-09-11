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  • Деку о Уильямсе: «У «Барселоны» были более важные приоритеты, чем еще один вингер. У нас есть Рафинья, Ферран, Фати, Ламин, и Фермин с Ольмо тоже могут там сыграть»
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Деку о Уильямсе: «У «Барселоны» были более важные приоритеты, чем еще один вингер. У нас есть Рафинья, Ферран, Фати, Ламин, и Фермин с Ольмо тоже могут там сыграть»

Деку объяснил, почему «Барселона» не купила Нико Уильямса.

«Мы говорим об уровне игроков. На сегодняшний день у нас есть Рафинья, Ферран Торрес, вернется Ансу Фати, который провел очень хорошую предсезонку, есть Ламин, а такие футболисты, как Фермин и Ольмо, тоже могут сыграть на этой позиции.

Если кого-то и подписывать, этот футболист должен быть очень высокого уровня. Приобретение Дани дало нам больше опций.

Не то чтобы мы не общались с игроками, просто у нас были другие приоритеты, более важные, чем подписание еще одного вингера», – сказал спортивный директор «блауграны» в интервью клубному каналу.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Espana
logoБарселона
logoАтлетик
logoДеку
logoЛа Лига
logoДани Ольмо
logoРафинья Диас
logoФерран Торрес
logoАнсу Фати
logoНико Уильямс
logoФермин Лопес
logoЛамин Ямаль
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