Деку о Уильямсе: «У «Барселоны» были более важные приоритеты, чем еще один вингер. У нас есть Рафинья, Ферран, Фати, Ламин, и Фермин с Ольмо тоже могут там сыграть»

Деку объяснил, почему «Барселона» не купила Нико Уильямса.

«Мы говорим об уровне игроков. На сегодняшний день у нас есть Рафинья , Ферран Торрес , вернется Ансу Фати , который провел очень хорошую предсезонку, есть Ламин , а такие футболисты, как Фермин и Ольмо, тоже могут сыграть на этой позиции.

Если кого-то и подписывать, этот футболист должен быть очень высокого уровня. Приобретение Дани дало нам больше опций.

Не то чтобы мы не общались с игроками, просто у нас были другие приоритеты, более важные, чем подписание еще одного вингера», – сказал спортивный директор «блауграны» в интервью клубному каналу.