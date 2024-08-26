Фати продолжит играть за «Барселону» под 10-м номером. Вингер получил его после Месси в 2021-м
«Барселона» не стала забирать у Ансу Фати прежний номер.
Marca передает, что вингер, вернувшийся из «Брайтона», продолжит выступать с десяткой на спине.
«Блауграна» зарегистрировала 21-летнего футболиста 12 августа, но номер указан не был. Теперь же на сайте чемпионата видно, что Фати и дальше будет играть под 10-м номером.
Ансу получил его в 2021 году после ухода Лионеля Месси. Статистику игрока, сейчас восстанавливающегося от травмы, можно изучить здесь.
Фанаты имеют право радоваться прогрессу воспитанников клуба. Но вы начинаете выдумывать и высмеивать. Тельо, Куэнке никто и близко не предрекал ЗМ. Педри и Гави даже при их высоком уровне тоже не предсказывали. Просто высоко оценивали их уровень. Есть за что. Боян был очень талантлив, на него очень надеялись.
Зато сейчас ЗМ получит скорее всего либо провокатор Винисиус, либо высокомерный Беллингем.
Так же как и трансфер Нико Гонсалеса в то же ТО, чтобы вместо него купить легендарного Ромеу.
Трансферы Лапорты это конечно дичь несустветная.