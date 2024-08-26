Фати продолжит играть за «Барселону» под 10-м номером. Вингер получил его после Месси в 2021-м

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига игровая форма Ансу Фати Футбол

«Барселона» не стала забирать у Ансу Фати прежний номер.

Marca передает, что вингер, вернувшийся из «Брайтона», продолжит выступать с десяткой на спине.

«Блауграна» зарегистрировала 21-летнего футболиста 12 августа, но номер указан не был. Теперь же на сайте чемпионата видно, что Фати и дальше будет играть под 10-м номером.

Ансу получил его в 2021 году после ухода Лионеля Месси. Статистику игрока, сейчас восстанавливающегося от травмы, можно изучить здесь.

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38 комментариев
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Ответ прощай Роналду
Жаль что не станет даже уровнем Педро)
У Педро был очень высокий уровень
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Продолжет играть или лечиться под 10 м номером?
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Ответ Амон
Комментарий скрыт
Твои шуточки постарели как ты сам вместе с Фати
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Ответ Sur777
У Педро был очень высокий уровень
Согласен. Будь на проблемных позициях у Барсы игроки с уровнем и отдачей как это было у Педро, было бы намного выше средний уровень состава, нежели сейчас. Чувак был хорош, и даже своим последним голом за Барсу принес трофей (Суперкубок УЕФА в 2015). Скромный работяга, оставил после себя только положительное
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+18
Ответ Амон
Комментарий скрыт
Не неси бред, никто такого не говорил.
Фанаты имеют право радоваться прогрессу воспитанников клуба. Но вы начинаете выдумывать и высмеивать. Тельо, Куэнке никто и близко не предрекал ЗМ. Педри и Гави даже при их высоком уровне тоже не предсказывали. Просто высоко оценивали их уровень. Есть за что. Боян был очень талантлив, на него очень надеялись.
Зато сейчас ЗМ получит скорее всего либо провокатор Винисиус, либо высокомерный Беллингем.
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+8
Ответ rigobersong
Отличная новость:) Уважение к своим воспитанникам прежде всего!:)) в реале номера отбирают даже у игроков вроде Рауля:)) Вот и разница между величием, и африканским гетто:))
Кто отбирал у Рауля номер в Реале?? Даже Роналду под 9-ым играл первый сезон, пока Рауль ни ушел в шальке !
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Ответ прощай Роналду
Жаль что не станет даже уровнем Педро)
Педро был умнейшим футболистом, который искусно выбирал позицию и забивал важнейшие голы
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+5
Ответ ЧИКО
Великая история Роналдиньо и Месси сейчас приостанавливает продолжение и номер 10 в Барсе, становится просто номером 10, так как на горизонте не видно никого, кто хоть немного приближена к этой истории. Во многих клубах номера, которые носили величайшие игроки, увековечены и их не носит никто, но великий и мудрейший Тебас изволил сказать, что это нельзя делать, но не объяснил, почему нельзя ….. Ему до лампочки великие и авторитетные люди… у него своя линия видения футбола и ближайшие 5 лет мы ещё много умного увидим в исполнении Тебаса…. Его естественно надо поддержать на выборах, в повышении зарплаты, в судебных разбирательствах в замен на крупные шиши…..
Когда то в Барсе под 10м номером играл Диего Армандо Марадона. Легенда. Потом играл Ромарио. Играл Ривалдо, который в некоторых сезонах просто тащил Барсу. Потом гений Хуан Роман Рикельме. Потом великий волшебник Роналдиньо. А потом величайший игрок всех времен Месси. А представь что на каком то из предшественников номер бы убрали из обращения. Так не следует делать. Должен быть шанс стать наследником, очередным игроком, подкрепляющим величие этого номера. Если с Фати не получилось, не значит что нало было мол тогда ещё изъять. Неправильно лишать игроков возможности носить номер. 10ка Роналдиньо это 10ка Роналдиньо. 10ка Месси это его 10ка. Фати ни коим образом не пошатнул величие этого номера.
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Великая история Роналдиньо и Месси сейчас приостанавливает продолжение и номер 10 в Барсе, становится просто номером 10, так как на горизонте не видно никого, кто хоть немного приближена к этой истории. Во многих клубах номера, которые носили величайшие игроки, увековечены и их не носит никто, но великий и мудрейший Тебас изволил сказать, что это нельзя делать, но не объяснил, почему нельзя ….. Ему до лампочки великие и авторитетные люди… у него своя линия видения футбола и ближайшие 5 лет мы ещё много умного увидим в исполнении Тебаса…. Его естественно надо поддержать на выборах, в повышении зарплаты, в судебных разбирательствах в замен на крупные шиши…..
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Ответ chychelo1
Продолжет играть или лечиться под 10 м номером?
Кстати Фати в сезоне 2022/2023 очень прилично играл и почти не лечился(пропустил только 6 дней). Потом Хави вдруг передумал и решил его сбагрить в аренду. Странный и неожиданный был трансфер, учитывая что потом сразу подписали Роке за 40млн.
Так же как и трансфер Нико Гонсалеса в то же ТО, чтобы вместо него купить легендарного Ромеу.
Трансферы Лапорты это конечно дичь несустветная.
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Жаль что не станет даже уровнем Педро)
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Думали отдадут номер Нико вот и ждали до сих пор
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Ответ Sur777
У Педро был очень высокий уровень
Ну да, это не Телье, не Джефрен, не Куенка! ☝🏼Педро эталон той Барселоны, выходил и команда в качестве не теряла.
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Ответ ЧИКО
Великая история Роналдиньо и Месси сейчас приостанавливает продолжение и номер 10 в Барсе, становится просто номером 10, так как на горизонте не видно никого, кто хоть немного приближена к этой истории. Во многих клубах номера, которые носили величайшие игроки, увековечены и их не носит никто, но великий и мудрейший Тебас изволил сказать, что это нельзя делать, но не объяснил, почему нельзя ….. Ему до лампочки великие и авторитетные люди… у него своя линия видения футбола и ближайшие 5 лет мы ещё много умного увидим в исполнении Тебаса…. Его естественно надо поддержать на выборах, в повышении зарплаты, в судебных разбирательствах в замен на крупные шиши…..
это бред изъять номер только из за того что их носил великий игрок. в таком случае придется и буквы "М""Е""С""И" убрать, а что, великий же их носил..
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Ответ rigobersong
Отличная новость:) Уважение к своим воспитанникам прежде всего!:)) в реале номера отбирают даже у игроков вроде Рауля:)) Вот и разница между величием, и африканским гетто:))
Комментарий удален модератором
Ответ TAGAY
это бред изъять номер только из за того что их носил великий игрок. в таком случае придется и буквы "М""Е""С""И" убрать, а что, великий же их носил..
Думаю ты заметил, что я отношусь к тебе и к твоим комментариям с уважением…. но видимо ты не воспринимаешь это… Я твои мысли и слова никогда не называл бредом, а ты часто используешь неприемлемые высказывания. Так знай, я могу ответить так же… или ты специально следишь и под каждым моим комментарием навязываешь свои видения? Если ты покорно соглашается на всё что происходит в Барсе, это твоё право, думай как хочешь, но не забывая, что есть и другие мысли и не глупее твоего. ты никакого права не имеешь называть чужие мысли бредом…. Я никогда не пишу ответ на чей-то комментарии. Если хочу высказаться, пишу свой комментарии… Я тебе сказал, до конца сезона не собираюсь обсуждать ничего, потом всё вместе выскажу и обосную, раз ты так хочешь, а если я иногда что-то пишу, это мои видения и мысли и я тебя прошу, не лезь больше в моих мыслях… ты так видишь, я так… у каждого своя правда и если хочешь обсуждать тему, то научись разговаривать с посторонним человеком…. я думаю мы поймем друг-друга….
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Ответ cukken
Африканское гетто, это топ 😁 Во что Реал превратился, один испанец в составе 🤦‍♂️ и то, которого в Байер выкинули, а потом же резко обратно вернули, когда увидели, что он заиграл…
Блин а реально же )))
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Скорее всего до конца ТО уйдёт в аренду. Не думаю что в Барсе на него всерьёз кто-то надеется как на игрока обоимы. А ведь такие надежды подавал.😔
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Ответ Jamal10
Когда то в Барсе под 10м номером играл Диего Армандо Марадона. Легенда. Потом играл Ромарио. Играл Ривалдо, который в некоторых сезонах просто тащил Барсу. Потом гений Хуан Роман Рикельме. Потом великий волшебник Роналдиньо. А потом величайший игрок всех времен Месси. А представь что на каком то из предшественников номер бы убрали из обращения. Так не следует делать. Должен быть шанс стать наследником, очередным игроком, подкрепляющим величие этого номера. Если с Фати не получилось, не значит что нало было мол тогда ещё изъять. Неправильно лишать игроков возможности носить номер. 10ка Роналдиньо это 10ка Роналдиньо. 10ка Месси это его 10ка. Фати ни коим образом не пошатнул величие этого номера.
Кто-то будет носить номер 10, но это будет просто номер 10, и пока нет никого, кто может продолжить эпоху перечисленных тобою игроков…. вот это я сказал… а что касается изъятия, у каждого своё мнение и давай останемся каждый при своём….
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Ответ прощай Роналду
Жаль что не станет даже уровнем Педро)
Нифига себе даже. Он был основным у Гвардиолы и весьма хорошо играл, еще в финале ЛЧ забил
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Ответ Jamal10
Не неси бред, никто такого не говорил. Фанаты имеют право радоваться прогрессу воспитанников клуба. Но вы начинаете выдумывать и высмеивать. Тельо, Куэнке никто и близко не предрекал ЗМ. Педри и Гави даже при их высоком уровне тоже не предсказывали. Просто высоко оценивали их уровень. Есть за что. Боян был очень талантлив, на него очень надеялись. Зато сейчас ЗМ получит скорее всего либо провокатор Винисиус, либо высокомерный Беллингем.
Я думаю что у Родри есть реальные шансы на ЗМ
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Ответ Jamal10
Не неси бред, никто такого не говорил. Фанаты имеют право радоваться прогрессу воспитанников клуба. Но вы начинаете выдумывать и высмеивать. Тельо, Куэнке никто и близко не предрекал ЗМ. Педри и Гави даже при их высоком уровне тоже не предсказывали. Просто высоко оценивали их уровень. Есть за что. Боян был очень талантлив, на него очень надеялись. Зато сейчас ЗМ получит скорее всего либо провокатор Винисиус, либо высокомерный Беллингем.
Ок. Ямалю предсказываешь? )
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Отдайте 10 номер лапорте, он же сам освободил, пусть и сам носит 🤣
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Ансу молод, терпелив и настойчив. Может быть всё обойдётся и он сможет блистать заслужив свой 10-й номер. Но пока он напоминает мальчика с отличным детским голосом, у которого взросление забрало всю звонкость.
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Комментарий удален модератором
Значит крупных приобретений больше не будет, номер можно более не держать
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Новостники просто не разобрались. На сайте Барселоны указали, что он переходит в фк 10, а не берёт номер 10
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