Фати продолжит играть за «Барселону» под 10-м номером. Вингер получил его после Месси в 2021-м

«Барселона» не стала забирать у Ансу Фати прежний номер.

Marca передает, что вингер, вернувшийся из «Брайтона», продолжит выступать с десяткой на спине.

«Блауграна» зарегистрировала 21-летнего футболиста 12 августа, но номер указан не был. Теперь же на сайте чемпионата видно, что Фати и дальше будет играть под 10-м номером.

получил его в 2021 году после ухода Лионеля Месси. Статистику игрока, сейчас восстанавливающегося от травмы, можно изучить здесь.