Фати может попасть в заявку на матч с «Жироной». Вингер «Барселоны» не играет с мая
Ансу Фати может сыграть уже в воскресенье.
Mundo Deportivo сообщает, что в ближайшие дни вингер начнет полноценно работать в общей группе «Барселоны». Он провел часть занятия с партнерами в понедельник и во вторник.
Если 21-летний футболист не почувствует дискомфорта, то отправится с командой на игру против «Жироны». При этом в клубе не намерены рисковать лишний раз и хотят, чтобы Фати полностью восстановился.
В последний раз вингер выходил на поле 19 мая в составе «Брайтона».