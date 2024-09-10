Фати может попасть в заявку на матч с «Жироной». Вингер «Барселоны» не играет с мая

Теги Барселона Ла Лига Жирона Ансу Фати Футбол

Ансу Фати может сыграть уже в воскресенье.

Mundo Deportivo сообщает, что в ближайшие дни вингер начнет полноценно работать в общей группе «Барселоны». Он провел часть занятия с партнерами в понедельник и во вторник.

Если 21-летний футболист не почувствует дискомфорта, то отправится с командой на игру против «Жироны». При этом в клубе не намерены рисковать лишний раз и хотят, чтобы Фати полностью восстановился.

В последний раз вингер выходил на поле 19 мая в составе «Брайтона».

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8 комментариев
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Удачи феномен.
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Здоровье легенде!
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Когда в строю будут Фати ,Гави можно лепить дримти Барселону.
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Интересно случится ли перезагрузка у Ансу, надеюсь, что Флик для него окажется тем самым тренером и он расцветёт пуще-прежнего!!!
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Юный, а легендарный!
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Фати из самого молодого и перспективного превратился в игрока не игравшего 5 месяцев! А все из за тупого решения - НЕ ДЕЛАТЬ операцию! Уже второй игрок после ТоП сезона отказывается делать операцию в пользу консервативного лечения и херит всю карьеру (привет Умтити)
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отличная новость для предыдущего ямаля!
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Есть только миг, между здоровым и травмированным Фати. И этот миг полон тревожных ожиданий
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