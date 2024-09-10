Фати может попасть в заявку на матч с «Жироной». Вингер «Барселоны» не играет с мая

Ансу Фати может сыграть уже в воскресенье.

Mundo Deportivo сообщает, что в ближайшие дни вингер начнет полноценно работать в общей группе «Барселоны». Он провел часть занятия с партнерами в понедельник и во вторник.

Если 21-летний футболист не почувствует дискомфорта, то отправится с командой на игру против «Жироны». При этом в клубе не намерены рисковать лишний раз и хотят, чтобы полностью восстановился.

В последний раз вингер выходил на поле 19 мая в составе «Брайтона».