Фонсека о 4:0 с «Венецией»: «Милан» всегда находится под давлением из-за необходимости побеждать. Уже думаю о матчах с «Ливерпулем» и «Интером», нужно показать хорошие результаты в обеих играх»

Паулу Фонсека высказался о победе «Милана» над «Венецией» (4:0).

Миланцы впервые победили в официальном матче под руководством португальского тренера. Ранее они дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

17 сентября «Милан» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов, а 22 сентября на выезде сыграет с «Интером ».

«Нам нужно подходить ко всему сбалансированно. Мои решения всегда основываются на том, что лучше для команды. Поэтому, если я решаю не выпускать Рафаэла [Леау ] и Тео в стартовом составе, как это было в матче с «Лацио», они принимают это.

Они очень важные игроки и сегодня доказали, насколько они важны для нас, но в семье не всегда все соглашаются друг с другом, главное – сосредоточиться на том, что лучше для всех.

Наш сезон уже начался четыре тура назад, мы потеряли очки и теперь нужно восстанавливать утраченные позиции, но было важно победить и победить так. Это придает игрокам уверенность для дальнейшего роста.

Мы можем говорить о тактике и технике, но энергия и настрой очень важны для команды, которая хочет играть в такой футбол. Работа на поле была важной, но не менее важными были и просмотр видео, и обсуждения в раздевалке – все это имеет значение.

Я должен быть честным, я уже начал думать о матчах и против «Ливерпуля », и против «Интера ». Я понимаю важность дерби, «Ливерпуль» будет очень сложным соперником, но не могу отрицать, что уже начал изучать «Интер».

Я знаю, что это значит для болельщиков, и мы работаем, чтобы показать хорошие результаты в обоих матчах. Это имеет большое значение! Серия А полностью отличается от других лиг. Как тренер, я считаю, что должен справляться с такими ситуациями с балансом, оставаться сосредоточенным на своей работе.

Не могу сказать, было ли больше давления в «Роме», чем в «Милане», но «Милан» – это клуб, который всегда находится под давлением из-за необходимости побеждать. Если мы, тренеры, не хотим этого давления, тогда нам не стоит быть тренерами», – сказал главный тренер «Милана » в интервью Sky Sport Italia.