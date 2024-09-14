Винисиус забил «Сосьедаду» с пенальти за игру Серхио Гомеса рукой после удара Гюлера
«Реал» реализовал пенальти в матче с «Сосьедадом».
На 57-й минуте игры 5-го тура Ла Лиги хавбек Арда Гюлер нанес удар из-за пределов штрафной и попал в руку защитнику Серхио Гомесу. Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра назначил одиннадцатиметровый.
Вингер Винисиус Жуниор успешно реализовал пенальти – 1:0.
«Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид». 0:1 – Винисиус забил с пенальти. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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