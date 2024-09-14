Браим Диас получил мышечную травму в 1-м тайме игры «Реала» с «Сосьедадом»
Браим Диас получил травму в матче с «Сосьедадом».
Полузащитник «Реала» вышел на матч 5-го тура Ла Лиги в стартовом составе и в середине первого тайма был вынужден покинуть поле из-за мышечного повреждения.
На 25-й минуте вместо Диаса вышел Родриго.
В этом сезоне Браим принял участие в пяти матчах «Реала» и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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