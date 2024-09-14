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Браим Диас получил мышечную травму в 1-м тайме игры «Реала» с «Сосьедадом»

Браим Диас получил травму в матче с «Сосьедадом».

Полузащитник «Реала» вышел на матч 5-го тура Ла Лиги в стартовом составе и в середине первого тайма был вынужден покинуть поле из-за мышечного повреждения.

На 25-й минуте вместо Диаса вышел Родриго.

В этом сезоне Браим принял участие в пяти матчах «Реала» и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
logoтравмы
logoБраим Диас
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