Браим Диас получил мышечную травму в 1-м тайме игры «Реала» с «Сосьедадом»

Браим Диас получил травму в матче с «Сосьедадом».

Полузащитник «Реала» вышел на матч 5-го тура Ла Лиги в стартовом составе и в середине первого тайма был вынужден покинуть поле из-за мышечного повреждения.

На 25-й минуте вместо Диаса вышел Родриго .

В этом сезоне Браим принял участие в пяти матчах «Реала » и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .