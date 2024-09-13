Чемпионат Испании. «Бетис» против «Леганеса», «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в субботу, «Барса» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
Стартует 5-й тур чемпионата Испании.
В пятницу «Бетис» примет «Леганес».
В субботу мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
В воскресенье «Жирона» примет «Барселону», а «Атлетико» – «Валенсию».
5-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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