Левченко о Мудрике: «Мы видели очень много игр, когда он заигрывается. Решения не всегда зрелые. Нужно дать время, хотя это звучит странно, когда футболист уже в «Челси»

Евгений Левченко описал недостатки Михаила Мудрика.

– Насколько этой сборной вчера не хватило и , которые не смогли сыграть?

– До игры я уже говорил, что Довбик – это наш основной игрок. Хотя надо сказать, что у был один случай, чтобы забить, но этого недостаточно. Мне кажется, что здесь Яремчук был немного зависим от нашей полузащиты и флангов. Здесь я не могу бросать камни в Яремчука. Довбик, если он на коне, всегда он первый нападающий.

Мне кажется, что с Мудриком такая же ситуация. Если этот игрок ловит волну, он очень поможет нам. Но будем говорить откровенно: мы видели очень много игр с Мудриком, когда он заигрывается.

Я всегда говорил, что Мудрик и Довбик, когда они играют, принесут нам много пользы. Можно говорить, что Мудрик иногда заигрывается и играет еще не в зрелый футбол, но это не так. Он рискует, он берет игру на себя, но решения, которые он принимает, не всегда зрелые, я бы сказал. Поэтому здесь нужно дать время.

Я понимаю, что это выглядит и звучит очень странно, когда этот футболист уже играет в такой команде, как « », но имеем что имеем. Потому что Мудрик – это не игрок, играющий очень, скажем откровенно, на команду. Это игрок неординарный, который может принять решение. Если он очень на коне – тогда он поможет.

Говорим откровенно: Довбик на чемпионате Европы не показал всех возможностей, которые мы ждем от него. Я понимаю, что травма еще не придает ему таких плюсов, но если посмотреть на его выступления в Испании, то он стоит на первом номере, – отметил в интервью Tribuna.com бывший полузащитник сборной , проигравшей Албании (1:2).