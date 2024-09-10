«Не уверен, что Мудрик – сильный футболист, но ему было бы намного лучше в «Арсенале». В «Челси» нет стабильности, тренеры продолжают меняться». Минто об украинском вингере
Скотт Минто считает, что Михаил Мудрик лучше проявил бы себя в «Арсенале».
«Лучшее, что можно сделать, – это обеспечить стабильность, но именно этого команде не хватает, потому что тренеры продолжают меняться, и новый тренер получает футболистов, которые не относятся к лучшим.
Если говорить о Михаиле Мудрике, которого хотел «Арсенал», то я не уверен, что он сильный футболист. Он точно не показывает этого на данный момент.
Я думаю, ему было бы намного лучше в футболке «Арсенала», чем в футболке «Челси». И я виню в этом «Челси», – отметил бывший защитник «синих» в эфире Talksport.
Надо благодарить Челси, потому что Арсеналу крупно повезло, что не взяли это.