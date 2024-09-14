Алип о стычке с Мойзесом: «Я сыграл в мяч и крикнул ему, а он тоже завелся и побежал. Дальше – вы видели»

Нуралы Алип рассказал, что произошло между ним и Мойзесом.

В субботу ЦСКА на своем поле уступил «Зениту » со счетом 0:1 в рамках 8-го тура Мир РПЛ .

На 81-й минуте на поле произошла стычка после грубого подката Алипа под защитника ЦСКА Мойзеса.

«Я стоял на угловом, никого не трогал. А он подошел, толкнул. Я подумал, он блок делает, но нет – он просто начал толкать меня. Я тоже стал толкать его в ответ, как раз в этот момент мяч выбили, Круговой отдал пас ему (спасибо тебе, Круг!), я сыграл в мяч, крикнул Мойзесу, а он тоже завелся и побежал.

А дальше – вы сами видели, что получилось – по желтой карточке получили», – сказал защитник «Зенита».

Брейдо о стычке Алипа и Мойзеса: «Эпизод заставляет задуматься о качествах Нуралы. Зачем прыгать на лежащего игрока и хватать за шею? Что диктовало такое поведение?»