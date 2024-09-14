Алип о стычке с Мойзесом: «Я сыграл в мяч и крикнул ему, а он тоже завелся и побежал. Дальше – вы видели»
В субботу ЦСКА на своем поле уступил «Зениту» со счетом 0:1 в рамках 8-го тура Мир РПЛ.
На 81-й минуте на поле произошла стычка после грубого подката Алипа под защитника ЦСКА Мойзеса.
«Я стоял на угловом, никого не трогал. А он подошел, толкнул. Я подумал, он блок делает, но нет – он просто начал толкать меня. Я тоже стал толкать его в ответ, как раз в этот момент мяч выбили, Круговой отдал пас ему (спасибо тебе, Круг!), я сыграл в мяч, крикнул Мойзесу, а он тоже завелся и побежал.
А дальше – вы сами видели, что получилось – по желтой карточке получили», – сказал защитник «Зенита».
Брейдо о стычке Алипа и Мойзеса: «Эпизод заставляет задуматься о качествах Нуралы. Зачем прыгать на лежащего игрока и хватать за шею? Что диктовало такое поведение?»
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