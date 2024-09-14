Жемалетдинов считает нынешний «Зенит» самым слабым, против которого он играл: «Игра была под контролем ЦСКА. Не забиваешь ты – забивают тебе»

Рифат Жемалетдинов высказался о поражении от «Зенита».

ЦСКА проиграл матч 8-го тура Мир РПЛ со счетом 0:1.

– Это самый сильный «Зенит», против которого ты играл?

– Я бы даже сказал, что самый слабый. Игра сегодня была под нашим контролем.

– Почему они все еще не проигрывают?

– Мы сами в этом виноваты. У нас были подходы, но мы не реализовали свои шансы. Не забиваешь ты – забивают тебе.

– Батраков сейчас лучший в лиге по гол плюс пас. Тебя удивляет его форма?

– Я искренне очень рад за него, он большой молодец. Если будет продолжать так же, то уедет в Европу и будет показывать там такие же результаты.

– У ЦСКА в этом сезоне плохие результаты в матчах с топами. Почему не получается им даже забить?

– Это дело времени, пришел новый тренер. Ничего не происходит сразу. Команда сыгрывается, скоро будем играть намного лучше, – сказал полузащитник ЦСКА.

Рифат Жемалетдинов: «К судейству у всех есть вопросы, кроме «Зенита», наверное. Не буду говорить об этом, здесь сами все понимаем»

Жемалетдинов об игроках «Зенита»: «Они всегда падают после каждого прикосновения, что удивляться? Такой немного женский футбол»