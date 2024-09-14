Сергей Семак: «Зенит» много ошибался, ЦСКА смотрелся живее. Удача больше улыбнулась нам. Такие матчи тоже нужны»
Сергей Семак отметил, что «Зенит» не превосходил ЦСКА (1:0) по ходу матча.
– Получилась очень трудная победа. Спрошу о выборе стартового состава. Кассьерра, Соболев и Лусиано – не перебор?
– Я думаю, нет. Тройка была оптимальной, Андрей Мостовой в последнее время не имел игровой практики, Педро не так давно вернулся, Соболеву тоже нужно набирать кондиции.
– Довольны атакой?
– Много ошибались, присутствовал брак. ЦСКА смотрелись живее, сегодня игра у нас не получалась, не хватало быстроты в принятии решений, но даже в этом матче у нас были хорошие шансы, один из них мы забили.
Такие матчи тоже нужны. Сегодня удача больше улыбнулась нам, будем готовиться к следующим играм, – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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