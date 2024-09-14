Соболев и Гонду – в стартовом составе «Зенита» на ЦСКА. Круговой сыграет за армейцев

Александр Соболев включен в стартовый состав «Зенита» на игру с ЦСКА.

Форвард, перешедший ранее из «Спартака», дебютирует за петербургский клуб в официальном матче. Стартовый состав «Зенита» : Латышонок , Караваев , Сантос , Эракович, Нино, Барриос , Вендел, Клаудиньо, Соболев, Кассьерра, Лусиано Гонду. Состав ЦСКА : Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Жемалетдинов, Обляков, Гайич, Здьелар, Файзуллаев, Мусаев. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.