Соболев и Гонду – в стартовом составе «Зенита» на ЦСКА. Круговой сыграет за армейцев
Александр Соболев включен в стартовый состав «Зенита» на игру с ЦСКА.
Форвард, перешедший ранее из «Спартака», дебютирует за петербургский клуб в официальном матче.
Стартовый состав «Зенита»: Латышонок, Караваев, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Соболев, Кассьерра, Лусиано Гонду.
Состав ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Жемалетдинов, Обляков, Гайич, Здьелар, Файзуллаев, Мусаев.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.
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