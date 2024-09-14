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  • Соболев и Гонду – в стартовом составе «Зенита» на ЦСКА. Круговой сыграет за армейцев
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Соболев и Гонду – в стартовом составе «Зенита» на ЦСКА. Круговой сыграет за армейцев

Александр Соболев включен в стартовый состав «Зенита» на игру с ЦСКА.

Форвард, перешедший ранее из «Спартака», дебютирует за петербургский клуб в официальном матче.

Стартовый состав «Зенита»: Латышонок, Караваев, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Соболев, Кассьерра, Лусиано Гонду.

Состав ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Жемалетдинов, Обляков, Гайич, Здьелар, Файзуллаев, Мусаев.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт РПЛ
logoЦСКА
logoЗенит
logoИгорь Акинфеев
logoпремьер-лига Россия
logoВячеслав Караваев
logoДуглас Сантос
logoРифат Жемалетдинов
logoМатео Кассьерра
logoВильмар Барриос
logoЕвгений Латышонок
logoМойзес Барбоза
logoСаша Здьелар
logoМилан Гайич
logoКлаудиньо
logoДанил Круговой
logoИгорь Дивеев
logoЛеон Мусаев
logoИван Обляков
logoАлександр Соболев
logoВендел
logoВиллиан Роша
logoСтрахиня Эракович
logoЛусиано Гонду
logoАббосбек Файзуллаев
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