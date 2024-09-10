РФС запустил курс по основам правил игры в футбол. В нем расскажут о нарушениях, офсайде, штрафных

В РФС разработали курс по основам правил игры в футбол.

«Академия РФС запускает курс «Основы правил игры».

Специальный упрощенный курс разработан Академией РФС для всех, кто интересуется правилами футбола. Он дает базовые знания и рассчитан на максимально широкую аудиторию.

Запись на этот бесплатный курс открыта на образовательной онлайн-платформе Академии РФС. После регистрации слушатель сможет скачать упрощенную и полную версию правил игры. Курс компактный, он состоит из единой презентации, содержащей минимальную информацию, и итогового тестирования. При успешном выполнении тестирования слушатель сможет получить именной сертификат Академии РФС.

Курс рассчитан на любителей футбола, желающих иметь общее понимание об основных правилах и их практическом применении. Из него можно узнать: