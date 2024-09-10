РФС запустил курс по основам правил игры в футбол. В нем расскажут о нарушениях, офсайде, штрафных

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В РФС разработали курс по основам правил игры в футбол.

«Академия РФС запускает курс «Основы правил игры».

Специальный упрощенный курс разработан Академией РФС для всех, кто интересуется правилами футбола. Он дает базовые знания и рассчитан на максимально широкую аудиторию.

Запись на этот бесплатный курс открыта на образовательной онлайн-платформе Академии РФС. После регистрации слушатель сможет скачать упрощенную и полную версию правил игры. Курс компактный, он состоит из единой презентации, содержащей минимальную информацию, и итогового тестирования. При успешном выполнении тестирования слушатель сможет получить именной сертификат Академии РФС.

Курс рассчитан на любителей футбола, желающих иметь общее понимание об основных правилах и их практическом применении. Из него можно узнать:

  • какая разметка есть на футбольном поле и для чего она нужна;
  • как правильно определять положение «вне игры»;
  • какие права и обязанности есть у участников матча;
  • чем отличается свободный удар от штрафного и как их выполнять;
  • какие бывают нарушения правил и какие существуют наказания;
  • за что судья вправе показать желтую или красную карточку», – говорится в сообщении РФС.

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6 комментариев
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Может сначала судей на этом курсе обучите?
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для судей РФПЛ.
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Правильное начинание. Карасёва туда пригласите, пусть по слушает и по учится.
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Арбитров позовут надеюсь? Чтобы они наконец научились однозначно трактовать нарушения и игру рукой
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Ссылку бы хоть дали что-ли
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