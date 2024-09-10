РФС запустил курс по основам правил игры в футбол. В нем расскажут о нарушениях, офсайде, штрафных
В РФС разработали курс по основам правил игры в футбол.
«Академия РФС запускает курс «Основы правил игры».
Специальный упрощенный курс разработан Академией РФС для всех, кто интересуется правилами футбола. Он дает базовые знания и рассчитан на максимально широкую аудиторию.
Запись на этот бесплатный курс открыта на образовательной онлайн-платформе Академии РФС. После регистрации слушатель сможет скачать упрощенную и полную версию правил игры. Курс компактный, он состоит из единой презентации, содержащей минимальную информацию, и итогового тестирования. При успешном выполнении тестирования слушатель сможет получить именной сертификат Академии РФС.
Курс рассчитан на любителей футбола, желающих иметь общее понимание об основных правилах и их практическом применении. Из него можно узнать:
- какая разметка есть на футбольном поле и для чего она нужна;
- как правильно определять положение «вне игры»;
- какие права и обязанности есть у участников матча;
- чем отличается свободный удар от штрафного и как их выполнять;
- какие бывают нарушения правил и какие существуют наказания;
- за что судья вправе показать желтую или красную карточку», – говорится в сообщении РФС.