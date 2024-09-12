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  • Сухой назначен на матч ЦСКА с «Зенитом» в 8-м туре РПЛ, Кукуян будет судить игру «Динамо» Махачкала – «Спартак». Карасев не получил назначения
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Сухой назначен на матч ЦСКА с «Зенитом» в 8-м туре РПЛ, Кукуян будет судить игру «Динамо» Махачкала – «Спартак». Карасев не получил назначения

Назначены арбитры на матчи 8-го тура Мир РПЛ.

Сергей Карасев не получил назначения: он будет работать на матче «Аль-Насра» и «Аль-Ахли» в чемпионате Саудовской Аравии 13 сентября.

13 сентября (пятница)

«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Егор Болховитин, Александр Богданов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.

14 августа (суббота)

«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Михаил Иванов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Факел» – «Пари НН»: судья – Артем Любимов, помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Максим Ковалев; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.

ЦСКА – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – «Ростов»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Александр Колобаев.

15 сентября (воскресенье)

«Динамо» Москва – «Ахмат»: судья – Артем Чистяков, помощники судьи – Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Мацюра.

«Акрон» – «Химки»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Кирилл Большаков, Сергей Каруненко; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Владимир Казьменко.

«Динамо» Махачкала – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Олег Соколов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
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Егор Егоров
logoАлексей Сухой
logoСергей Сергеевич Иванов
logoВасилий Казарцев
logoВладимир Москалев
logoКирилл Левников
Алексей Амелин
logoПари НН
Артем Чистяков
Сергей Цыганок
logoПавел Кукуян
Евгений Кукуляк
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Артем Любимов
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