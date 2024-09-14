«МЮ» после двух поражений разгромил «Саутгемптон». У «святых» 4-й проигрыш подряд
«Манчестер Юнайтед» победил после двух поражений.
Команда тренера Эрика тен Хага сегодня обыграла «Саутгемптон» (3:0) в 4-м туре АПЛ. До этого у «МЮ» было два поражения – от «Брайтона» (1:2) и «Ливерпуля» (0:3) – и победа над «Фулхэмом» (1:0).
В матче за Суперкубок Англии «Юнайтед» проиграл «Ман Сити» по пенальти.
Для «Саутгемптона» это поражение стало четвертым подряд в сезоне Премьер-лиги. «Святые» проиграли все матчи чемпионата, набрав ноль очков.
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости