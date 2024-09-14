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«МЮ» после двух поражений разгромил «Саутгемптон». У «святых» 4-й проигрыш подряд

«Манчестер Юнайтед» победил после двух поражений.

Команда тренера Эрика тен Хага сегодня обыграла «Саутгемптон» (3:0) в 4-м туре АПЛ. До этого у «МЮ» было два поражения – от «Брайтона» (1:2) и «Ливерпуля» (0:3) – и победа над «Фулхэмом» (1:0).

В матче за Суперкубок Англии «Юнайтед» проиграл «Ман Сити» по пенальти.

Для «Саутгемптона» это поражение стало четвертым подряд в сезоне Премьер-лиги. «Святые» проиграли все матчи чемпионата, набрав ноль очков.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoСаутгемптон
logoЭрик тен Хаг
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