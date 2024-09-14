Рэшфорд забил за «МЮ» впервые с марта – «Саутгемптону». У де Лигта 1-й гол за клуб
Маркус Рэшфорд забил за «Манчестер Юнайтед» впервые за полгода.
Нападающий отличился после паса Амада Диалло на 41-й минуте матча с «Саутгемптоном» в 4-м туре АПЛ.
До сегодняшней игры Рэшфорд не забивал за «МЮ» в официальных матчах с 17 марта, когда Маркус отметился голом в матче с «Ливерпулем» в 1/4 финала Кубка Англии (4:3).
Маттейс де Лигт, открывший счет на 35-й минуте, забил свой первый гол в составе манкунианцев – защитник сделал это в 4-м матче за клуб.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:2, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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