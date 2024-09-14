Рэшфорд забил за «МЮ» впервые с марта – «Саутгемптону». У де Лигта 1-й гол за клуб

Маркус Рэшфорд забил за «Манчестер Юнайтед» впервые за полгода.

Нападающий отличился после паса Амада Диалло на 41-й минуте матча с «Саутгемптоном » в 4-м туре АПЛ .

До сегодняшней игры Рэшфорд не забивал за «МЮ » в официальных матчах с 17 марта, когда Маркус отметился голом в матче с «Ливерпулем» в 1/4 финала Кубка Англии (4:3).

Маттейс де Лигт, открывший счет на 35-й минуте, забил свой первый гол в составе манкунианцев – защитник сделал это в 4-м матче за клуб.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:2, второй тайм).