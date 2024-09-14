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  • Галактионов про 4:2 с «Оренбургом»: «Локо» показал зубы. По игровым компонентам есть вопросы, но счетом мы довольны»
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Галактионов про 4:2 с «Оренбургом»: «Локо» показал зубы. По игровым компонентам есть вопросы, но счетом мы довольны»

Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Оренбургом» (4:2) в Мир РПЛ.

«Это первый матч после большой паузы на игры сборных. Сложно было собрать всех воедино по тонусу.

Ребятам честь и хвала, команда проявила характер и показала зубы. По игровым компонентам есть вопросы, о чем говорили, но итоговым счетом мы довольны.

Мы уже много говорим о Батракове, но главное, что он прибавляет и является кандидатом в сборную России. Мы должны растить своих пацанов, которые в будущем могут вырасти в качественных игроков», – сказал главный тренер «Локомотива».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoМихаил Галактионов
logoМатч ТВ
logoАлексей Батраков
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