Галактионов про 4:2 с «Оренбургом»: «Локо» показал зубы. По игровым компонентам есть вопросы, но счетом мы довольны»
Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Оренбургом» (4:2) в Мир РПЛ.
«Это первый матч после большой паузы на игры сборных. Сложно было собрать всех воедино по тонусу.
Ребятам честь и хвала, команда проявила характер и показала зубы. По игровым компонентам есть вопросы, о чем говорили, но итоговым счетом мы довольны.
Мы уже много говорим о Батракове, но главное, что он прибавляет и является кандидатом в сборную России. Мы должны растить своих пацанов, которые в будущем могут вырасти в качественных игроков», – сказал главный тренер «Локомотива».
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