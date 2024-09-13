Чемпионат России. «Рубин» примет «Крылья», «Зенит» сыграет с ЦСКА в субботу

В Мир РПЛ пройдут матчи 8-го тура.

В субботу «Локомотив » сыграет в гостях с «Оренбургом », «Зенит » – с ЦСКА , «Краснодар » примет «Ростов».

В воскресенье «Динамо» проведет домашний матч с «Ахматом», «Спартак» встретится на выезде с «Динамо» Махачкала.

Чемпионат России

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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