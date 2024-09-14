Шикарный дубль Батракова – у него 5+5 в 8 матчах! Помог уложить «Оренбург»

Еще два – от Саида Сахархизана.

«Оренбург» и «Локомотив» красиво открыли футбольную субботу. Огненные 4:2 с дублями Алексея Батракова и Саида Сахархизана, очередным отраженным пенальти Богдана Москвичева и двумя голами на последних минутах.

Как же прекрасен Батраков! Самый результативный тинейджер РПЛ

Первый тайм подарил дубль Батракова. Юный талант «Локомотива» сначала ловко разобрался после вброса аута: первый его удар заблокировали защитники, но вторым уложил точно в угол.

После этого «Оренбург» сравнял усилиями Сахархизана, но ненадолго. Уже через полторы минуты все тот же Батраков из вратарской забил второй – и стал самым молодым автором дубля в истории «Локо».

● Алексей впечатляюще ворвался в РПЛ: 5+5 за восемь матчей – он самый результативный игрок сезона в Премьер-лиге. Всего у Батаракова 11 результативных действий в первых 13 матчах чемпионата.

● Opta говорит, что с 2009 года (когда начали вести подробную статистику) никто из тинейджеров не выбивал 10 результативных действий в чемпионате быстрее. Предыдущим рекордсменом был Арсен Захарян, которому потребовался 21 матч.

● И ведь Батраков не просто забивает, а ведет игру. Согласно статистике Opta, против «Оренбурга» Алексей чаще всех встречался с мячом (75 касаний). Он здорово раздает передачи (в первом тайме выводил Наира Тикнизяна почти один на один) и активно прессингует (во втором тайме, например, накинулся на защитников, отобрал мяч и отдал под удар Вадиму Ракову).

Москвичев отбил уже третий пенальти в сезоне, но это не спасло от поражения

Во втором тайме «Оренбург» опасно огрызался – и отыгрался. Хозяева красиво расчертили комбинацию: подача на дальнюю, Мансилья скинул вдоль ворот, на дальней ждал Сахархизан – сначала пробил в штангу, но со второй попытки оформил дубль. У Саида уже четыре гола в Премьер-лиге – тоже мощный старт.

При счете 2:2 никто не осторожничал, пошла острая игра, которую забрал «Локомотив». Хотя и не реализовал пенальти: удар Дмитрия Воробьева потащил Богдан Москвичев.

И все-таки «Локо» дожал усилиями вышедшего на замену Сергея Пиняева. На 85-й минуте полузащитник пробил из штрафной, попал в соперника, но доборолся и довел мяч до Ньямси, который почти в упор зарядил под перекладину. Несмотря на то, что у «Оренбурга» были моменты, сравнять не получилось – наоборот, Владислав Сарвели на последних минутах забил четвертый (4:2).

● Москвичев – еще один герой встречи. 20-летний вратарь отбивает уже третий пенальти в РПЛ за два сезона. Третий из четырех – ни у одного кипера в истории чемпионата России нет такого процента отраженных ударов с точки (75%). И это Богдан еще выручал «Оренбург» в игровых ситуациях.

● Команды набили 6 ожидаемых голов: 1,97 xG у «Оренбурга» и 4,31 – у «Локо». Если верить understat, таких веселых матчей в этом сезоне РПЛ еще не было.

● «Локомотив» выиграл 8 из 9 последних матчей (поражение – 0:3 от «Краснодара») и вышел на промежуточное первое место. По итогам тура команду Михаила Галактионова могут догнать и перегнать «Краснодар» и «Зенит» – для этого им надо обыграть «Ростов» и ЦСКА.

Фото: fclm.ru