Доннарумма пропустил тренировку «ПСЖ» – он стал отцом. Сафонов может дебютировать за парижан в субботу

Матвей Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в эту субботу.

По информации L’Équipe, Джанлуиджи Доннарумма пропустил сегодняшнюю открытую тренировку парижан. Сообщается, что у 25-летнего итальянца родился ребенок.

В случае отсутствия основного вратаря на субботнем матче с «Брестом» в Лиге 1, его место может занять Матвей Сафонов , подчеркивает L’Équipe.

На данный момент российский голкипер не играл за «ПСЖ» в официальных матчах. В августе он выступил в товарищеской игре против австрийского «Штурма» (2:2).