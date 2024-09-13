Доннарумма пропустил тренировку «ПСЖ» – он стал отцом. Сафонов может дебютировать за парижан в субботу
Матвей Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в эту субботу.
По информации L’Équipe, Джанлуиджи Доннарумма пропустил сегодняшнюю открытую тренировку парижан. Сообщается, что у 25-летнего итальянца родился ребенок.
В случае отсутствия основного вратаря на субботнем матче с «Брестом» в Лиге 1, его место может занять Матвей Сафонов, подчеркивает L’Équipe.
На данный момент российский голкипер не играл за «ПСЖ» в официальных матчах. В августе он выступил в товарищеской игре против австрийского «Штурма» (2:2).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
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