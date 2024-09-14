Угаров о Дзюбе в «Акроне»: «Это мина замедленного действия. Будет интересно посмотреть, кто кого утопит» 

Денис Угаров оценил переход Артема Дзюбы в «Акрон».

«Выбор «Акрона» – замечательный, выбор Дзюбы – тоже прекрасный. Наконец-то футболист, чемпион, опустился до дна турнирной таблицы, чтобы помочь команде остаться в РПЛ . И тут возникает вопрос – кто кого утопит? Или Дзюба утопит «Акрон », или «Акрон» утопит Дзюбу – и на это будет очень интересно посмотреть.

У Артема все хорошо начиналось с «Локомотивом», он был герой, а потом вдруг почему-то тренер стал им недоволен. Хотя я сразу говорил, что там будут проблемы... И у «Акрона» с Артемом они тоже возникнут, как и внутренние проблемы в команде. Дзюба – это мина замедленного действия», — сказал экс-хавбек «Зенита».