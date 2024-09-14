Угаров о Дзюбе в «Акроне»: «Это мина замедленного действия. Будет интересно посмотреть, кто кого утопит»
Денис Угаров оценил переход Артема Дзюбы в «Акрон».
«Выбор «Акрона» – замечательный, выбор Дзюбы – тоже прекрасный. Наконец-то футболист, чемпион, опустился до дна турнирной таблицы, чтобы помочь команде остаться в РПЛ. И тут возникает вопрос – кто кого утопит? Или Дзюба утопит «Акрон», или «Акрон» утопит Дзюбу – и на это будет очень интересно посмотреть.
У Артема все хорошо начиналось с «Локомотивом», он был герой, а потом вдруг почему-то тренер стал им недоволен. Хотя я сразу говорил, что там будут проблемы... И у «Акрона» с Артемом они тоже возникнут, как и внутренние проблемы в команде. Дзюба – это мина замедленного действия», — сказал экс-хавбек «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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