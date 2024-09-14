Генсек РФС о Дзюбе: «Если сосредоточится на спорте, есть все шансы стать лучшим бомбардиром в истории России. Хороший игрок и сильная личность»
В четверг 36‑летний форвард подписал контракт с «Акроном» до конца сезона.
— Рады, что российский футбол не потерял такого эффектного персонажа?
— Тут вопрос к самому Артему, рад он или не рад. Дзюба — хороший игрок и сильная личность. Может быть, поэтому и сложно некоторым тренерам с ним работать.
То, что он хороший игрок – это абсолютно точно. Всем футболистам, в том числе ему, хочется пожелать реализовать свой спортивный потенциал и как можно меньше попадать в какие‑то скандалы.
Если Артем сосредоточится на спорте, у него есть все шансы стать лучшим бомбардиром в истории России. У него все для этого есть, — сказал генеральный секретарь РФС.
На данный момент больше всех в России забил Александр Кержаков – 233 гола. Дзюба идет вторым с 229 мячами.
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