Дзюба о переходе в «Акрон»: «В планах до последнего было остаться в Москве, но понял, что шансов почти нет. Команда молодая и интересная, похожа на «Краснодар»
Артем Дзюба рассказал, как проходили переговоры с «Акроном».
36‑летний Дзюба перешел в клуб из Тольятти, заключив контракт до конца сезона‑2024/25.
– Переговоры прошли в самый последний момент. В планах до последнего было остаться в Москве, но потом понял, что шансов почти нет. Принял решение поехать в «Акрон», чтобы продолжить карьеру. Моя задача – доказать, что тольяттинцы не ошиблись.
«Акрон» – молодая, интересная и самобытная команда, похожа на «Краснодар». Следил за ней.
– Какие сейчас задачи?
– Правильно подвести себя к играм. Вторая задача - помочь команде в раздевалке и на поле.
– Когда готовы выйти на поле?
– Судя по тренировке, чувствую себя неплохо. Мышечная память есть, но все покажут игры. Чем быстрее выйду на поле, тем быстрее все запустится. Готов я довольно неплохо, – сказал форвард.
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