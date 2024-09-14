Мбаппе может сыграть в 7 матчах «Реала» за 22 дня, в двух – выйти на замену (As)

Килиан Мбаппе может принять участие во всех 7 ближайших матчах «Реала».

До октябрьского перерыва на игры сборных мадридский клуб в течение 22 дней встретится с «Сосьедадом», «Штутгартом», «Эспаньолом», «Алавесом», «Атлетико», «Лиллем» и «Вильярреалом» – в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

По данным As, главный тренер «Реала » Карло Анчелотти планирует ротацию с участием Мбаппе в матчах с «Эспаньолом» и «Алавесом», а сам форвард рассчитывает выйти на замену в некоторых играх.

В 4 матчах сезона Ла Лиги на счету француза 2 гола.