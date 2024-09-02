Невилл о Рэшфорде: «Нет уверенности, он просто отходит назад, когда нужно бороться. Грустно смотреть на него, он не наслаждается игрой»
Гари Невилл высказал разочарование игрой Маркуса Рэшфорда.
Вчера «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» (0:3) в 3-м туре АПЛ
«Нет уверенности. У него была дуэль с Конате, и он снова отошел назад. Болельщики «Юнайтед» не позволят ему уйти от ответственности. Что бы ни случилось, все равно нужно идти вперед и бороться один на один.
У него может быть не самый лучший день, не самый лучший период, но он просто пошел назад, и это говорит о его состоянии. Это продолжается уже 14 месяцев, он забил 30 голов в позапрошлом сезоне. Мне бы хотелось думать, что он сможет вернуть себе уверенность, но это похоже на борьбу. Сейчас не кажется, что он наслаждается игрой, и это грустно.
Грустно смотреть на этого парня, потому что временами в своей карьере он приносил радость «Юнайтед», но и ему и болельщикам становится тяжело наблюдать за этим», – сказал экс-защитник манкунианцев.
Жалеют и всё выпускают в основе
Ну разумеется скаузеры не ведут с вами борьбу за чемпионство, я такого нигде не утверждал. Где вы и где скаузеры)
Про чемпионство в принципе очень даже спорно, но фик с ним принимается.
Про величие могу напомнить, что именно Ливерпуль находится на 1 месте среди английских клубов по количеству трофеев.
Ваш ход)
Баланс чемпионств то практически не нарушен.
А потом в штабе Хага опять скис. Как почти все его игроки.
Как боссы клуба этого не видят?
Хаг губит и без того кризисную команду.