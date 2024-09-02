Невилл о Рэшфорде: «Нет уверенности, он просто отходит назад, когда нужно бороться. Грустно смотреть на него, он не наслаждается игрой»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ливерпуль премьер-лига Англия болельщики Маркус Рэшфорд Ибраима Конате Футбол

Гари Невилл высказал разочарование игрой Маркуса Рэшфорда.

Вчера «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» (0:3) в 3-м туре АПЛ

«Нет уверенности. У него была дуэль с Конате, и он снова отошел назад. Болельщики «Юнайтед» не позволят ему уйти от ответственности. Что бы ни случилось, все равно нужно идти вперед и бороться один на один.

У него может быть не самый лучший день, не самый лучший период, но он просто пошел назад, и это говорит о его состоянии. Это продолжается уже 14 месяцев, он забил 30 голов в позапрошлом сезоне. Мне бы хотелось думать, что он сможет вернуть себе уверенность, но это похоже на борьбу. Сейчас не кажется, что он наслаждается игрой, и это грустно.

Грустно смотреть на этого парня, потому что временами в своей карьере он приносил радость «Юнайтед», но и ему и болельщикам становится тяжело наблюдать за этим», – сказал экс-защитник манкунианцев.

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21 комментарий
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Трэшфорд уже давно превратился в манекен, только 10Хаг это продолжает упорно отрицать.
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Рэшфорд вообще не прессинговал, Ливерпуль спокойно разворачивал атаки через Конате и Трента, Фернандеш ему несколько раз показывал руками, что надо включиться, с другой стороны во втором тайме создал 2 отличных момента для Зиркзее, он был точно не самым худшим
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Ответ Sergey Kuznetsov
звучит так, как будто вы не довольны игрой Рэшфорда)
как болельщик Ливерпуля я очень доволен игрой Рэшфорда
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У Депутата и так много дел и проблем. Что вы от него все хотите ? Отстаньте уже от парня.
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ему 350к в неделю платят, а это говно еще удовольствия от игры не получает? Диас за 60к просто на другом уровне.
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Так он депутат негоже ему прессинговать , у решфорда сильное лобби , других объяснений его появления в заявке не вижу
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А на 37 летнего Роналду гавкали всем миром якобы не прессингует)) а этого все
Жалеют и всё выпускают в основе
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Грустно смотреть было на тебя в Валенсии.
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Ответ Dred
Серый, твои скаузерские ухмылки вот уже сутки как с веток не сходят ) Но я тебе напомню, что скаузеры не ведут борьбу за чемпионство именно с Юнайтед. Более того, при живом Пепе а теперь и Арсенале, они вообще не ведут борьбу за чемпионство. Поэтому глобальное от САФа всё ещё в силе - вы скинуты с веточки в английском футболе, и всё никак опять забраться на неё не можете :) Уже 14-й сезон пошёл
Не знаю в курсе вы или нет, но Ливерпуль с вашими красными чертами являются непримиримыми врагами, а не просто соперниками. У нас еще есть вонючий эвертон, у вас Лидс. Если не знали, то вот сейчас я вам об этом сообщил. Можете поблагодарить. Поэтому издеваться над врагом таким образом нормально, это самая добрая форма ксенофобии.
Ну разумеется скаузеры не ведут с вами борьбу за чемпионство, я такого нигде не утверждал. Где вы и где скаузеры)
Про чемпионство в принципе очень даже спорно, но фик с ним принимается.
Про величие могу напомнить, что именно Ливерпуль находится на 1 месте среди английских клубов по количеству трофеев.
Ваш ход)
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Ответ Mars Usmanov
ну так и вы выпили из гнезда ) там мс теперь (((
И как это помогает ливерпулю?
Баланс чемпионств то практически не нарушен.
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Ответ Dred
Серый, твои скаузерские ухмылки вот уже сутки как с веток не сходят ) Но я тебе напомню, что скаузеры не ведут борьбу за чемпионство именно с Юнайтед. Более того, при живом Пепе а теперь и Арсенале, они вообще не ведут борьбу за чемпионство. Поэтому глобальное от САФа всё ещё в силе - вы скинуты с веточки в английском футболе, и всё никак опять забраться на неё не можете :) Уже 14-й сезон пошёл
ну так и вы выпили из гнезда ) там мс теперь (((
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Я всё вспоминаю, как после месяца работы со штабом Саутгейта на ЧМ22, Решфорд вернулся в МЮ в наконец хорошей форме и наколотил много голов в январе и феврале 23 года.
А потом в штабе Хага опять скис. Как почти все его игроки.
Как боссы клуба этого не видят?
Хаг губит и без того кризисную команду.
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А кто в Юнайтед получает удовольствие от игры? Даже Гарначо уже потух.
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Рэш в самом деле как-будто выполняет некую повинность на поле. А ведь не так давно считался самым талантливым молодым английским игроком.
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На ТХ надежды мало, но думаю что если ситуация с ним не изменится, Ineos в ближайшей перспективе откажется от сентиментальности и скинет этот балласт.
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чет этот интеллектуал не спешит навешивать ярлыки типа биллион паунд ботле джобс когда речь о юнайтед)
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Этому детинушке пора в клуб попроще. Может там он сможет перезагрузить голову и вспомнить, что футбол - это не утомительная повинность.
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"Болельщики Юнайтед не позволят ему уйти от ответственности". - И что они ему сделают?
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