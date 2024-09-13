Жозе Моуриньо: «Даже когда умру, не забуду поражение в финале ЛЕ с «Ромой». Судьи решили, что мы не должны победить, а для миллиона человек там был пенальти»
Жозе Моуринью вспомнил поражение в финале Лиги Европы с «Ромой».
Сейчас португалец возглавляет «Фенербахче».
«Хочу продвинуться [как можно дальше] в Лиге Европы. Это новый формат, неизвестный, но мы должны попробовать. Я провел 200 матчей в еврокубках, но в этот раз все будет по-другому.
Арбитры? У меня никогда не было проблем с УЕФА. У меня отличные отношения с президентом, я часть их истории, и они это знают.
В финале Лиги Европы против «Севильи» ВАР и судья решили, что мы не должны выиграть матч, в то время как для миллиона человек там был пенальти. В этом году очень странный пенальти был назначен в матче с «Лиллем».
Даже когда я умру, никогда не забуду финал «Ромы». Надеюсь, в «Фенербахче» все пройдет лучше», – сказал Моуринью в интервью HT Spor.
Опубликовано: Sports
Источник: OneFootball
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости