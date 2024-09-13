Жозе Моуриньо: «Даже когда умру, не забуду поражение в финале ЛЕ с «Ромой». Судьи решили, что мы не должны победить, а для миллиона человек там был пенальти»

Жозе Моуринью вспомнил поражение в финале Лиги Европы с «Ромой».

Сейчас португалец возглавляет «Фенербахче».

«Хочу продвинуться [как можно дальше] в Лиге Европы . Это новый формат, неизвестный, но мы должны попробовать. Я провел 200 матчей в еврокубках, но в этот раз все будет по-другому.

Арбитры? У меня никогда не было проблем с УЕФА. У меня отличные отношения с президентом, я часть их истории, и они это знают.

В финале Лиги Европы против «Севильи» ВАР и судья решили, что мы не должны выиграть матч, в то время как для миллиона человек там был пенальти. В этом году очень странный пенальти был назначен в матче с «Лиллем».

Даже когда я умру, никогда не забуду финал «Ромы». Надеюсь, в «Фенербахче » все пройдет лучше», – сказал Моуринью в интервью HT Spor.