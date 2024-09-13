«Челси» отдал Давида Фофана «Гезтепе» в аренду с правом выкупа

Давид Фофана перешел в «Гезтепе» из «Челси».

Лондонский клуб отдал 21-летнего форварда в аренду с опцией выкупа. Сообщалось , что турецкая команда сможет выкупить ивуарийца за 20 млн фунтов.

Фофана провел два сезона в аренде – в «Унионе» и «Бернли» – и сыграл за «Челси » 4 матча после трансфера из «Мольде» за 12 млн евро. Его подробная статистика – здесь .