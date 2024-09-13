«Челси» отдал Давида Фофана «Гезтепе» в аренду с правом выкупа
Давид Фофана перешел в «Гезтепе» из «Челси».
Лондонский клуб отдал 21-летнего форварда в аренду с опцией выкупа. Сообщалось, что турецкая команда сможет выкупить ивуарийца за 20 млн фунтов.
Фофана провел два сезона в аренде – в «Унионе» и «Бернли» – и сыграл за «Челси» 4 матча после трансфера из «Мольде» за 12 млн евро. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Гезтепе»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости