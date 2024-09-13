Джексон продлил контракт с «Челси» до 2033 года
Николас Джексон еще на два года продлил долгосрочный контракт с «Челси».
Соглашение 23-летнего форварда с лондонским клубом будет действовать до 2033 года.
Игрок присоединился к «синим» в июне 2023 года, подписав контракт до 2031-го, и сыграл 48 матчей в составе команды.
В дебютном сезоне Джексон забил 17 голов за клуб во всех турнирах. В нынешнем сезоне на его счету два гола в четырех матчах. С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: chelseafc.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Челси»
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