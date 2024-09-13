За поражение от «Челси» игрокам «Барроу» полагалось в 4 раза больше премиальных – 1000 фунтов на человека. В клубе пообещали исправить ошибки в документе

Игрокам «Барроу» полагалось больше премиальных в случае поражения от «Челси».

The Telegraph ознакомился с бонусной системой клуба четвертого дивизиона Англии, согласно которой футболисты получат по 1000 фунтов каждый, если проиграют в матче 3-го раунда Кубка лиги против «Челси» (24 сентября).

Бонус за победу «Барроу» составляет 250 фунтов на человека в раундах с первого по пятый, при этом каждому игроку положено по 1000 фунтов, если команда проиграет представителю АПЛ (начиная с 3-го раунда). Поражение от клуба Чемпионшипа принесло бы футболистам по 750 фунтов.

Если бы «Барроу» дошел до финала и выиграл турнир, то каждый игрок всего получил бы по 1000 фунтов в виде заранее подписанных премиальных выплат.

«Барроу» отказался от комментариев, но источники в клубе заявили, что документ с бонусами содержит ошибки, которые будут исправлены.

Схема выплат в Кубке Англии у клуба более совершенная. В первых раундах положено от 400 до 800 фунтов за победу, с третьего раунда сумма возрастает до 2625 фунтов. Проигрыш клубу АПЛ в 3-м раунде принесет игрокам 1000 фунтов, а поражение от клуба Чемпионшипа – 750 фунтов.