«Челси» отдаст Давида Фофана «Гезтепе» в аренду с выкупом за 20 млн фунтов. Сделка с АЕК сорвалась
Давид Фофана продолжит карьеру в Турции.
21-летний нападающий «Челси» перейдет в «Гезтепе» на правах аренды, сообщает журналист The Independent Мигель Дилэйни. У турецкого клуба будет возможность выкупа игрока за 20 миллионов фунтов.
Сделка с греческим АЕК по переходу форварда на таких же условиях сорвалась.
Фофана провел два сезона в аренде – в «Унионе» и «Бернли» – и сыграл за «Челси» 4 матча после трансфера из «Мольде» за 12 млн евро. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Мигеля Дилэйни
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости