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«Челси» отдаст Давида Фофана «Гезтепе» в аренду с выкупом за 20 млн фунтов. Сделка с АЕК сорвалась

Давид Фофана продолжит карьеру в Турции.

21-летний нападающий «Челси» перейдет в «Гезтепе» на правах аренды, сообщает журналист The Independent Мигель Дилэйни. У турецкого клуба будет возможность выкупа игрока за 20 миллионов фунтов. 

Сделка с греческим АЕК по переходу форварда на таких же условиях сорвалась. 

Фофана провел два сезона в аренде – в «Унионе» и «Бернли» – и сыграл за «Челси» 4 матча после трансфера из «Мольде» за 12 млн евро. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Мигеля Дилэйни
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Турция
возможные трансферы
logoАЕК
logoвысшая лига Греция
logoГезтепе
logoДавид Фофана
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