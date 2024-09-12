«Челси» отдаст Давида Фофана «Гезтепе» в аренду с выкупом за 20 млн фунтов. Сделка с АЕК сорвалась

Давид Фофана продолжит карьеру в Турции.

21-летний нападающий «Челси» перейдет в «Гезтепе » на правах аренды, сообщает журналист The Independent Мигель Дилэйни. У турецкого клуба будет возможность выкупа игрока за 20 миллионов фунтов.

Сделка с греческим АЕК по переходу форварда на таких же условиях сорвалась.

Фофана провел два сезона в аренде – в «Унионе» и «Бернли» – и сыграл за «Челси » 4 матча после трансфера из «Мольде» за 12 млн евро. Его подробная статистика – здесь .