Криштиану Роналду: «Мне будет сложно стать тренером – нет энтузиазма в отношении нынешнего поколения. Они не учатся на нашем опыте, думают, что знают все»

Криштиану Роналду заявил, что не планирует становиться тренером.

«Мне будет сложно стать тренером, потому что у меня нет энтузиазма в отношении нынешнего поколения. Это сложно, особенно в футболе.

Они не учатся на нашем опыте. Они думают, что знают все, думают, что телефоны, тикток, инстаграм их хорошо обучат.

У меня есть другие заботы, другая часть моей жизни – бизнес, который меня воодушевляет. Для меня это будет вызовом, я изучу области, о которых не знаю. Буду больше вовлечен в свой бизнес. Думаю, все будет хорошо», – сказал форвард «Аль-Насра » и сборной Португалии в беседе с Рио Фердинандом .