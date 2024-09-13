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  • Криштиану Роналду: «Мне будет сложно стать тренером – нет энтузиазма в отношении нынешнего поколения. Они не учатся на нашем опыте, думают, что знают все»
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Криштиану Роналду: «Мне будет сложно стать тренером – нет энтузиазма в отношении нынешнего поколения. Они не учатся на нашем опыте, думают, что знают все»

Криштиану Роналду заявил, что не планирует становиться тренером.

«Мне будет сложно стать тренером, потому что у меня нет энтузиазма в отношении нынешнего поколения. Это сложно, особенно в футболе.

Они не учатся на нашем опыте. Они думают, что знают все, думают, что телефоны, тикток, инстаграм их хорошо обучат.

У меня есть другие заботы, другая часть моей жизни – бизнес, который меня воодушевляет. Для меня это будет вызовом, я изучу области, о которых не знаю. Буду больше вовлечен в свой бизнес. Думаю, все будет хорошо», – сказал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии в беседе с Рио Фердинандом.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Daily Mail
logoРио Фердинанд
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
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