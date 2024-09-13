Криштиану Роналду: «Мне будет сложно стать тренером – нет энтузиазма в отношении нынешнего поколения. Они не учатся на нашем опыте, думают, что знают все»
Криштиану Роналду заявил, что не планирует становиться тренером.
«Мне будет сложно стать тренером, потому что у меня нет энтузиазма в отношении нынешнего поколения. Это сложно, особенно в футболе.
Они не учатся на нашем опыте. Они думают, что знают все, думают, что телефоны, тикток, инстаграм их хорошо обучат.
У меня есть другие заботы, другая часть моей жизни – бизнес, который меня воодушевляет. Для меня это будет вызовом, я изучу области, о которых не знаю. Буду больше вовлечен в свой бизнес. Думаю, все будет хорошо», – сказал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии в беседе с Рио Фердинандом.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Daily Mail
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