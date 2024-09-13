Ямаль о номинации на «Золотой мяч»: «У меня нет шансов. Но здорово подготовиться, посмотреть, будет ли он у меня»
Ламин Ямаль считает, что не выиграет «Золотой мяч» в этом году.
17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании стал одним из 30 номинантов на приз, который вручат 28 октября.
«Мы были в расположении сборной [когда узнали о номинации]. Сначала мы узнали, что номинирован Нико Уильямс, а потом все мои друзья сказали мне, что и я тоже. Все поздравили нас.
У меня нет шансов [на этот «Золотой мяч»]. Но здорово подготовиться, посмотреть, будет ли у меня в какой-то момент шанс выиграть его», – сказал Ямаль в эфире El Hormiguero.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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