Ямаль о номинации на «Золотой мяч»: «У меня нет шансов. Но здорово подготовиться, посмотреть, будет ли он у меня»

Ламин Ямаль считает, что не выиграет «Золотой мяч» в этом году.

17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании стал одним из 30 номинантов на приз, который вручат 28 октября.

«Мы были в расположении сборной [когда узнали о номинации]. Сначала мы узнали, что номинирован Нико Уильямс , а потом все мои друзья сказали мне, что и я тоже. Все поздравили нас.

У меня нет шансов [на этот «Золотой мяч »]. Но здорово подготовиться, посмотреть, будет ли у меня в какой-то момент шанс выиграть его», – сказал Ямаль в эфире El Hormiguero.