Ривалдо о Родриго и «Золотом мяче»: «Несправедливо, что он не номинирован. Непонятны критерии, если такой игрок остается в стороне. Он еще поборется за приз»

Ривалдо не понимает, почему Родриго не номинирован на «Золотой мяч».

Ранее Вингер «Реала» и сборной Бразилии высказал досаду из-за непопадания в список из 30 игроков, претендующих на награду в 2024 году.

«Я поддерживаю его разочарование. Он очень хорошо играл за «Мадрид» и, без сомнения, мог бы войти в число 30 финалистов, претендующих на «Золотой мяч».

Я считаю несправедливым, что он не стал номинантом, и мы никогда не узнаем, почему так произошло. Трудно понять, по каким критериям они голосуют, если такой игрок, как Родриго, остается в стороне.

Родриго сыграл гораздо больше, чем другие игроки, входящие в список из 30 финалистов. Более того, он очень хорошо выступил за «Реал » и выиграл такие важные титулы, как Лига чемпионов и трофей Ла Лиги .

Теперь нужно успокоиться, понять это, проявить характер и быть уверенным, что в следующем году он не только попадет в топ-30, но и сможет пойти гораздо дальше. Я верю, что такой отличный игрок, как Родриго, однажды сможет побороться за «Золотой мяч», – сказал Betfair экс-игрок сборной Бразилии и обладатель «Золотого мяча» 1999 года.

Родриго о непопадании в список претендентов на «Золотой мяч»: «Я расстроился – мне нашлось бы место в тридцатке, думаю. В «Реале» и сборной поддержали меня»