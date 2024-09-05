Глава РФС Дюков: «Лето – время Евро и отпусков у коллег. В сентябре, возможно, будут решения, которые позволят сборным возвращаться в турниры»

Александр Дюков высказался о возможном возвращении России на международные турниры.

В 2022 году и отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

– Лето – время, когда проводился Евро и был период отпусков у коллег.

Начался сентябрь, возможно, будут какие-то решения, которые позволят нашим сборным начать возвращаться в официальные турниры.

– Может ли это начаться на исполкоме УЕФА в конце сентября?

– Все возможно, – сказал президент РФС Александр Дюков.

РФС в сентябре обсудит с ФИФА возможное участие России на ЧМ-2026