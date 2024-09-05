Глава РФС Дюков: «Лето – время Евро и отпусков у коллег. В сентябре, возможно, будут решения, которые позволят сборным возвращаться в турниры»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Александр Дюков Р-Спорт Футбол

Александр Дюков высказался о возможном возвращении России на международные турниры.

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

– Лето – время, когда проводился Евро и был период отпусков у коллег.

Начался сентябрь, возможно, будут какие-то решения, которые позволят нашим сборным начать возвращаться в официальные турниры.

– Может ли это начаться на исполкоме УЕФА в конце сентября?

– Все возможно, – сказал президент РФС Александр Дюков.

РФС в сентябре обсудит с ФИФА возможное участие России на ЧМ-2026

12 комментариев
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Все возможно - максимально универсальный ответ!
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Ещё один собрался куда то возвращаться 🤡
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В чем информативность этого интервью? Сначала идет констатация факта, что лето это время проведения Евро и время отпусков. А дальше сплошные "возможно".
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Жаль конечно этого добряка. Все еще в сказки верит. Никто никого ни куда не вернет. Как минимум до конца войны. И надо жить и развиваться в нынешних реалиях, и перестать в сказки верить
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это как встретить динозавра на улице, 50 на 50
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А зимой у коллег время турниров и соревнований. В мае, возможно, получится.
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Уже могли на этом евро играть, но у коллег отпуск. Придется подождать.
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Самому не смешно нести такую пургу? Это у тебя отпуск 9 месяцев в году, а люди работают.
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Ну вот и конкретика подъехала
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Сам то понял, что сказал?
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Решение может быть только в случае балета.
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