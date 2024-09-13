Жемалетдинов встретился с детьми из ДНР, ЛНР и детьми участников боевых действий
Рифат Жемалетдинов встретился с детьми в рамках благотворительного проекта.
«Наш полузащитник посетил смену авиакомпании «Аэрофлот» и молодежного проекта «Послезавтра» благотворительного фонда «Страна для детей» для детей из Донецкой и Луганской народных республик, а также детей участников СВО.
Рифат пообщался с ребятами в формате открытого микрофона, а после сфотографировался и оставил автографы всем желающим», – говорится в сообщении ЦСКА.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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