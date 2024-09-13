Жемалетдинов встретился с детьми из ДНР, ЛНР и детьми участников боевых действий

Рифат Жемалетдинов встретился с детьми в рамках благотворительного проекта.

«Наш полузащитник посетил смену авиакомпании «Аэрофлот» и молодежного проекта «Послезавтра» благотворительного фонда «Страна для детей» для детей из Донецкой и Луганской народных республик, а также детей участников СВО.

Рифат пообщался с ребятами в формате открытого микрофона, а после сфотографировался и оставил автографы всем желающим», – говорится в сообщении ЦСКА .