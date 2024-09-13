ЦСКА отдал Давилу «Америке» в аренду с обязательным выкупом (AM)
Виктор Давила перешел в «Америку».
ЦСКА отдал 26-летнего хавбека сборной Чили мексиканскому клубу в аренду с обязательным выкупом, сообщает AM.
По данным источника, изначально армейцы настаивали на прямой продаже Давилы.
Ранее футболист уже выступал в чемпионате Мексики за «Леон», «Пачуку» и «Некаксу».
В 4 матчах сезона Мир РПЛ на счету Давилы 2 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: AM
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