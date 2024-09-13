ЦСКА отдал Давилу «Америке» в аренду с обязательным выкупом (AM)

Виктор Давила перешел в «Америку».

ЦСКА отдал 26-летнего хавбека сборной Чили мексиканскому клубу в аренду с обязательным выкупом, сообщает AM.

По данным источника, изначально армейцы настаивали на прямой продаже Давилы .

Ранее футболист уже выступал в чемпионате Мексики за «Леон», «Пачуку» и «Некаксу».

В 4 матчах сезона Мир РПЛ на счету Давилы 2 ассиста.